Pourquoi le Covid Safe Ticket wallon n'est-il pas réservé à Liège?

Le Risk Assessment Group (RAG) , le groupe d'experts chargé de l'évaluation du risque, avait préconisé le Covid Safe Ticket (CST) pour la province de Liège , qui a un niveau d'alerte 4. Pour les autres provinces , qui restent au niveau 2, le RAG recommandait le CST pour les événements et ne souhaitait le rendre obligatoire que dans les dancings et discothèques .

Mais le gouvernement a décidé de le rendre obligatoire dans toute la Région, dans les dancings et discothèques, l'horeca (sauf en terrasse), les hôpitaux, les maisons de repos, les établissements de soins résidentiels, les centres sportifs et les centres de fitness.

Il sera aussi obligatoire dans certains lieux à partir de 50 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur: dans les foires commerciales et congrès, les établissements du secteur culturel, récréatif et festif et les événements de masse.