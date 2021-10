Près de 6 millions d'euros du budget de Verviers déjà investis pour réparer la ville

Les travaux de rénovation et de grande ampleur seront réalisés l'année prochaine.

Assainir les immeubles et réparer les voiries

Concrètement, il s'agit essentiellement de travaux de première nécessité. Il est question de remplacer et de réparer les installations des chaudières, d'assainir les immeubles sinistrés, de remettre en état les plaines Lentz et des Clarisses ainsi que le parc Godin, de remettre en conformité le système électrique ou encore de réparer diverses voiries et égouts.