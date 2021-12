PS et Ecolo mettent en garde Georges-Louis Bouchez

Afin d'éviter la chute du gouvernement wallon, PS et Ecolo demandent au président du MR de "stopper la mutinerie" face au ministre Jean-Luc Crucke.

Après une semaine d’hystérie autour du décret wallon sur un "impôt plus juste" qui a mis au grand jour la fronde des députés libéraux face à leur ministre Jean-Luc Crucke, dont l’avenir politique est incertain, on en revient à la case départ, c’est-à-dire un retour du texte en l’état au parlement.

Psychodrame à la mode wallonne

On ne va pas refaire toute la saga. Juste quelques mots pour rafraîchir les idées. Lundi dernier, à l’entame de la commission du Bugdet, le ministre Crucke a expliqué que son projet de décret destiné à lutter contre les abus fiscaux était mis à l’arriéré parlementaire, une expression délicate pour éviter de parler d’un gel.

"Bouchez doit faire marche arrière. Si les ministres MR sont désavoués par leur groupe politique, il y aura un problème de majorité." Un Ecolo

Cette mise au frigo a mis au grand jour le malaise qui règne au sein de la famille libérale. Si aucun élu ne conteste officiellement le texte de leur ministre, sur le fond, nombreux pestent sur la méthode employée par Jean-Luc Crucke qui les aurait considérés comme des "presse-bouton". Un état de fait que conteste le cabinet Crucke. D’autres libéraux voient dans ce décret une énième attaque sur la classe moyenne et le cœur de l’électorat libéral. Et alors que ce projet aurait dû rapporter 15 millions dans les caisses de la Wallonie en 2022, certains élus MR demandent que PS et Ecolo ratissent également dans leurs compétences.

Derrière tous ces griefs, nombreux voient la main du président libéral Georges-Louis Bouchez qui a chauffé ses élus wallons contre leur ministre. Bouchez aurait même ordonné la semaine dernière à son ministre Crucke de retirer son projet. Bref, tous les ingrédients sont là pour faire de cette "petite" histoire une vraie saga explosive mettant en péril l’avenir de la majorité politique du gouvernement Di Rupo.

Di Rupo joue la montre

Après d’âpres discussions et des tractations à tous les étages, le gouvernement PS-MR-Ecolo a donc décidé jeudi de renvoyer le texte "sans toilettage" en commission du Budget dès vendredi. "La commission parlementaire qui examinera ce texte est convoquée pour demain après-midi. Le gouvernement sera représenté par le ministre du Budget Jean-Luc Crucke durant cette commission", a fait savoir le ministre-président socialiste Elio Di Rupo en précisant bien qu’il s’agit du texte "tel qu’il avait été approuvé par le gouvernement en troisième lecture".

Message à GLB

Ce retour à la case parlementaire ne règle évidemment rien. La crise couve toujours et, vendredi, tous les regards seront braqués sur les députés de la commission du Budget et en particulier sur les élus libéraux qui y siègent. PS-MR-Ecolo se seraient accordés par l’intermédiaire de leurs ministres, pour soutenir un amendement sur les droits de donation. Une sortie honorable serait donc possible.

"Soit le texte passe comme cela, ou avec une modification à la marge, soit le MR dépose des amendements exclusifs et il n’y a plus de majorité." Un socialiste

Il reste l’inconnue Georges-Louis Bouchez… PS et Ecolo s’en méfient et n’hésitent plus à parler d’un ras-le-bol généralisé. "On ne veut pas de la tutelle de Bouchez", lance-t-on au PS. "Stop à la méthode Bouchez", martèle un poids lourd chez Ecolo où on va jusqu'à dire: "Bouchez est un président qui met en danger le travail du gouvernement et la parole de ses ministres."