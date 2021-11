Quatre mois après les inondations, "l’aide primaire reste nécessaire"

Catherine Delcourt et Sylvie Marique gèrent le commisariat spécial à la reconstruction depuis le 27 juillet.

Les deux commissaires spéciales à la reconstruction des zones sinistrées en Wallonie évoquent des situations encore très compliquées à de nombreux endroits.

Le rendez-vous est donné à l’Elysette. Autour de la table, Catherine Delcourt et Sylvie Marique relisent une dernière fois leurs notes. Chargées, depuis le 27 juillet, par le gouvernement wallon de coordonner les aides sur les territoires dévastés par les inondations de la mi-juillet, les deux commissaires spéciales à la reconstruction ont accepté de faire le point sur la situation. "On voulait expliquer les démarches qui ont été entreprises pour tenter de coordonner l’aide aux sinistrés et la reconstruction."

"La première difficulté a été de poser un diagnostic, d’avoir des chiffres précis pour diriger l’aide wallonne." Sylvie Marique Commissaire spéciale à la reconstruction

Après quatre mois, elles se souviennent parfaitement de leur premier jour de travail. "Ce qui nous a touchées à notre arrivée le 27 juillet, c’est l’ampleur de la catastrophe. Tout le monde s’est retrouvé sinistré, des citoyens aux entreprises en passant par les pouvoirs locaux et le niveau régional", explique Sylvie Marique.

Mobiliser toutes les compétences

Face à l'étendue du désastre, les deux femmes doivent se rendre à l’évidence. "Il fallait mobiliser toutes les compétences de la Wallonie et assurer la coordination. La première difficulté a été de poser un diagnostic, d’avoir des chiffres précis pour diriger l’aide wallonne. C’était très difficile de mobiliser les communes qui sont dans la gestion de la crise. On a donc mobilisé les ressources wallonnes, les impétrants…"

Et pour accélérer le processus décisionnel parfois ralenti par la lourdeur administrative, elles n’hésitent pas à amener avec elles des fonctionnaires "pour qu’ils se rendent compte de la situation sur le terrain."

850 Ménages sans gaz Plus de quatre mois après les inondations, 850 ménages sont toujours sans gaz.

Une surface équivalente à Charleroi

Dans le chaos des premiers jours, et à côté de l’aide d’urgence, débute ainsi un travail de fourmis pour connaître l’ampleur réel de la crise. Il suffit de replonger dans les chiffres qu’elles nous livrent pour se représenter l’ampleur de la catastrophe. "Il y a eu 48.000 ménages sans eau, 66.500 sans électricité, 15.000 sans gaz et à ce jour, il reste encore 850 ménages qui n’ont toujours pas le gaz".

Lire aussi Les inondations de cet été ont révélé une gestion de crise inadéquate

Du côté du bâti, ce sont entre 45 et 50.000 bâtiments impactés par des destructions à des degrés divers, 100.000 personnes sinistrées, 11.000 véhicules endommagés, 28 routes régionales fermées et 42 ponts hors service.

"La surface globale touchée représente 10.000 hectares. C’est l’équivalent de Charleroi. Cela donne une idée de l’ampleur", explique Sylvie Marique. Dans le jargon de la gestion de crise, on appelle cela un désastre. "C’était la première fois en Belgique qu’une catastrophe affecte les gestionnaires de catastrophe", précise Catherine Delcourt.

"On ne peut pas encore dire que tout le monde soit au courant de toutes le mesures prises." Catherine Delcourt Commissaire spéciale à la reconstruction

Un long travail de relance

À côté de la phase aigüe, un long travail de relance s'amorce rapidement. Il prendra encore du temps! "L'objectif est un retour à la vie normale pour tout le monde. La réponse donnée s’articule autour de sept grands chantiers", détaille Catherine Delcourt.

Sur place, les besoins sont divers et les réponses à y apporter ne sont pas très différentes de ce qui s'observe en temps de guerre. Cela commence par la réponse aux besoins primaires, comme le fait de permettre aux sinistrés de se doucher, s’alimenter ou se loger.

Il a fallu aussi organiser de l’aide psychologique, redonner de l’autonomie aux services locaux, rétablir des infrastructures et les impétrants, nettoyer et gérer les déchets, redéployer l’activité économique et touristique.

"Nous sommes toujours dans une situation où des gens ne peuvent pas prendre de douche chez eux." Catherine Delcourt

Elles insistent aussi sur la communication des mesures. "Vu l’ampleur des dégâts sur le terrain, la crainte est que les mesures prises par le gouvernement ne soient pas communiquées. Cela reste un défi et on ne peut pas encore dire que tout le monde soit au courant de toutes le mesures prises", explique Catherine Delcourt en évoquant l’impression de brochures ou d’un journal pour informer les sinistrés et les communes.

4.000 repas chauds distribués chaque jour

Aujourd'hui, le travail se poursuit. "On ne peut pas dire qu’on a fini notre travail autour de ces sept chantiers et il faudra aller chercher des nouveaux moyens. Nous sommes toujours dans une situation où des gens ne peuvent pas prendre de douche chez eux. C’est un indicateur que les logements ne sont pas sains. Environ 4.000 repas chauds sont aussi distribués chaque jour sur certaines communes. C’est prévu jusqu’à la mi-mars. C’est notamment dû à la problématique de l’énergie et de l’équipement des habitations. Certaines personnes éprouvent aussi des difficultés à s’approvisionner. D’autres sinistrés sont en burn-out ou ont énormément de démarches à faire. Cette aide primaire reste donc nécessaire aujourd’hui. "

"Beaucoup de citoyens attendent le passage d’un expert avant d’entamer des travaux." Catherine Delcourt

La question du logement est également une préoccupation prégnante. "C’est surtout l’aspect des mal-logés. Ce sont des personnes qui veulent rester dans leur habitation avec des problèmes de chauffage ou de moisissure."

Enfin, un autre élément reste problématique: l’afflux des déchets. "Quatre mois plus tard, le nettoyage se poursuit. Beaucoup de citoyens attendent le passage d’un expert avant d’entamer des travaux. Ce processus des déchets n’est donc pas terminé", constate Catherine Delcourt.