Que se cache-t-il derrière ces 7,6 milliards?

La Wallonie se donne 4 ans pour se relancer. Comment? Avec plus de 7 milliards et une vingtaine d'actions qui restent à détailler.

À la décharge du gouvernement, il est compréhensible d’entendre dire ici et là dans les couloirs de l’Elysette que certaines mesures demandent un "fine tuning" de dernière minute. Oui, mais à trop attendre avant de détailler la vision concrète qui se cache derrière son plan, le gouvernement risque de couper l’élan né au sein de la société civile depuis le lancement de l’opération Get Up Wallonia. Or, en mobilisant plus de 200 experts de terrain, des patrons d’entreprises, les syndicats, des universitaires et même les citoyens à travers une consultation, c’est de près ou de loin toute la Wallonie qui s’est logiquement retrouvée embarquée dans cette nouvelle opération de relance.