Quid de la planification successorale en Région wallonne après le décret "pour un impôt plus juste"?

Le nouveau décret "pour un impôt plus juste" contient une série de mesures qui visent à mettre un terme à certaines formes de contournement de la loi fiscale.

Si l’on s’en tient au domaine de la fiscalité des donations et des successions, l’objectif du législateur wallon au travers du nouveau décret «pour un impôt plus juste» est double: d’une part, encourager l’enregistrement des donations mobilières (dont le taux d’imposition a été réduit en 2018 à 3,3% en ligne directe et 5,5% dans les autres cas). D’autre part, le projet de décret entend fermer la porte à certaines techniques d’évitement des droits de succession.