Reloger les sinistrés des inondations: la Wallonie multiplie les pistes

Récemment, deux marchés - à la vente et à la location - ont été passés avec des fournisseurs privés par la Société wallonne du Logement et son ministre de tutelle pour reloger avant l’hiver les personnes sinistrées. Mais les pistes de relogement sont multiples. Inventaire.

Sollicité par L’Echo, le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon (PS), a mis à plat les multiples pistes suivies par son cabinet et la SWL, la Société wallonne du Logement, pour reloger les personnes dont le logement a été particulièrement touché par les inondations de l’été dernier. Il y a urgence, car le froid frappe aux portes délabrées et les conditions de vie, le long des cours d’eau sortis de leur lit, restent souvent insalubres et préoccupantes pour la santé des personnes concernées les plus fragiles.

"Selon les données collectées par le Commissariat à la reconstruction avec l’aide des administrations, notamment des agents du SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine Energie), on estime que 38.543 logements ont été touchés par les inondations à des degrés divers. Dans ces 38.543 logements, 642 seraient détruits ou à détruire, 4.940 partiellement détruits et 32.961 sont peu ou pas dégradés. Rien que pour le logement public, les derniers chiffres récoltés par la SWL font état de 1.466 logements touchés, dont 231 totalement sinistrés, 441 fort impactés et 794 peu touchés", chiffrait récemment Christophe Collignon devant le Parlement wallon.

Relogement tous azimuts

Selon le Cabinet du ministre, les mesures engagées tous azimuts ces dernières semaines par le gouvernement wallon ont déjà permis de reloger près de 2.500 personnes. Plus de 1.000 familles sinistrées ont notamment pu bénéficier de dérogations régionales spéciales (AGW temporaires) - notamment en matière de permis de (re)construire - pour se reloger dans l’urgence dans leur propre habitation rénovée.

Au niveau communal, les autorités locales et les CPAS ont, de leur côté, pris les devants pour reloger décemment plus de 800 personnes. 250 autres l’ont été par le biais des AIS (Agences immobilières locales), en charge de la gestion locative de logements pour compte de tiers. Enfin, une plateforme d’urgence spéciale coordonnant les offres de propriétaires solidaires et les demandes, ainsi que le secteur hôtelier, auraient permis de reloger provisoirement plus de 150 autres personnes.

Il s’agit là d’un premier décompte effectif des personnes déjà relogées pour l’hiver, dont le nombre, nous assure-t-on, ne cesse d’augmenter notamment via la commande de logements modulaires à louer ou à vendre. Plus de 100 habitations neuves de ce type, louées ou achetées par les communes, seraient en cours d’analyse. À Chaudfontaine, par exemple, 80 habitants seront relogés dans ce type d’habitat. Et à Trooz, deux terrains dédiés sont en phase d’aménagement pour recevoir les logements déjà commandés. C’est la société wallonne Préfabois (Tournai) qui devrait honorer les premières commandes sur le terrain.

Logements modulaires à vendre: ici, un des modèles proposés par la firme flamande Budé.

Collaboration exemplaire

On ajoutera également, parmi les collaborations exemplaires rapidement initiées, celle aboutie conjointement par les bourgmestres de Trooz et de Blegny pour reloger temporairement plus d’une centaine de personnes dans les anciennes casernes militaires de Saive, actuellement reconverties en appartements. Des budgets spéciaux ont rapidement été dégagés de part et d’autre pour achever les chantiers avant l’hiver prochain.

Mais le cabinet Collignon dit également travailler à d’autres pistes de relogement. "Nous allons réaménager rapidement des logements publics inoccupés pour y reloger quelque 1.500 personnes. Et d’autres AGW (pouvoirs spéciaux et mesures dérogatoires) ont été pris pour mettre au plus vite en location 500 autres logements si besoin."