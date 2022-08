Sept millions d'euros pour mieux sécuriser plus de 750 abords d'écoles en Wallonie

Plus de 750 abords d'écoles fondamentales en Wallonie seront mieux sécurisés en 2023 grâce à un budget de 7 millions d'euros dégagés par la ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue, indique son cabinet ce lundi.

La ministre avait lancé un appel à manifestation d'intérêt pour renforcer la visibilité des abords des établissements scolaires primaires et maternelles. Jusqu'à présent, 132 communes wallonnes ont manifesté leur intérêt , ce qui fait que 750 abords d'écoles bénéficieront d'un nouveau marquage l'an prochain.

Concrètement, trois zones seront créées autour des écoles, chacune bénéficiant de son marquage particulier. Le but? Maintenir l'attention des automobilistes tout au long du trajet à proximité des établissements scolaires et les faire ralentir plus tôt.