Sofinex: "La volonté d’aller à l’international est plus forte qu’avant la crise"

"Cela atteste la forte résilience des sociétés exportatrices wallonnes face à la crise qui perdure. Cette volonté d’aller à l’international est même plus forte qu’avant la crise", analyse Laurence Glautier, membre du comité de direction de la Sowalfin et responsable de la Sofinex.

Parmi les raisons qui poussent les entreprises à franchir les frontières, la Sofinex pointe ce besoin d’aller capter de nouveaux marchés . C’est particulièrement le cas dans l’ICT et les nouvelles technologies. " Les entreprises ont compris qu’il fallait sauter dans le train de la relance et que l’internationalisation est un moteur. Et c’est aux pouvoirs publics, notamment, d’encourager cette nouvelle génération d’exportateurs wallons." Une autre explication vient de la majoration du plafond d’intervention fixé à 1,5 million d'euros par projet pour le financement (1 million avant). La Sofinex octroie aussi des garanties jusqu’à 5 millions par entreprise (contre 1,5 million avant).

N-Side met le turbo

Basée à Louvain-la-Neuve, la société N-Side emploie 170 personnes. Spécialisée dans le développement des solutions logicielles d’analyse et d’optimisation de données pour les secteurs pharmaceutiques (études cliniques) et de l’énergie, elle réalise 90% de son chiffre d’affaires à l’export, dont 50% en dehors de l’Europe.

"Nous connaissons une forte croissance aux États-Unis et il faut la soutenir. On veut renforcer notre présence à Boston et avoir une équipe de 20 personnes", explique Maud Larochette, CEO de N-Side. L’entreprise a aussi dans ses cartons l’ouverture d’un bureau en Asie. Pour soutenir cette croissance, N-Side a bouclé voici quelques mois une augmentation de capital de 4 millions d’euros et a obtenu un prêt de 1,5 million de la Sofinex. "Nous devons continuer à innover. Dans le cadre de notre plan stratégique global, nous allons investir 16 millions dont 4 à l’étranger", témoigne Maud Larochette.