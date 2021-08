Toutes les rues sinistrées en province de Liège de nouveau raccordées à l'électricité

Trois semaines après les inondations ayant fortement touché certaines communes en province de Liège, Resa, le principal opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz de la province, annonce que 100% des rues sinistrées sont de nouveau raccordées à l'électricité .

Des équipes de Resa circuleront ces jeudi et vendredi dans les zones concernées afin de finaliser le rétablissement du courant au sein des derniers foyers dont les habitants étaient absents lors du premier passage. Six équipes mobiles seront présentes, dès 8h00, à Angleur, Chaudfontaine, Chênée, Esneux, Pepinster et Trooz.