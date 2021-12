Un budget sous pression extrême pour la Fédération Wallonie-Bruxelles

L’augmentation de la dette de la FWB, qui s’élève aujourd’hui à plus de dix milliards d’euros, sa capacité fiscale limitée et ses dépenses en hausse dans le contexte de la crise du covid ont justifié la révision de la note de Moody’s. Car, pour mémoire, le déficit atteint le milliard d’euros et les dépenses sont en hausse de 7% pour 2022.