Un plan d'urgence pour sauver les communes wallonnes

Face à la pression financière, les communes auront la possibilité de lever 3 milliards d'euros. Et en échange de fusions entre services, la Région prendra 1 milliard à sa charge.

Les cygnes noirs s’accumulent autour des communes wallonnes. Déjà acculées par une série d’impacts financiers en cascade suite à des décisions prises par le Fédéral et la Région wallonne ces dernières années, les pouvoirs locaux doivent aujourd’hui gérer les conséquences de la pandémie et son choc économique, ainsi que l’impact des inondations pour plus d’une centaine d’entre elles. Bref, n’en jetez plus, la coupe est pleine.

L'appel à l'aide de Liège

À Liège, l’échevine des Finances Christine Defraigne (MR) fait les comptes. "La cotisation de responsabilité des pensions va coûter 400 millions à la Ville jusqu’en 2025. La crise covid et le plan de relance que nous avons lancé représentent 16 millions. Les inondations ont mobilisé 14 millions, dont 11 pour la réquisition de logements. Enfin, la hausse de la facture de gaz et d’électricité représente un surcoût de 6 à 7 millions. On a besoin d'aide."

353 millions d'impact D'après une analyse de l'Union des villes et communes de Wallonie, les communes vont devoir encaisser un impact de 353 millions en 2024 suite à une série de décisions prises par le Fédéral ou la Région wallonne.

Aux abois, la ville attend le plan d’aides tant promis par la Région wallonne pour arrêter son budget 2022 et se fixer une trajectoire budgétaire tenable. "Sans ce plan de la Région, on peut fermer boutique", assure la responsable des finances de la métropole. "Évidemment, pour relever ses finances, la Ville devra aussi adopter un plan de gestion, venir avec des réformes et adopter des mesures transitoires d’économies pour passer le cap." Parmi les pistes à l’étude, l’échevine pointe la nécessité de remettre à plat les lignes budgétaires, à l’image du budget base zéro en préparation à la Région.

353 millions d'impact en 2024

Si le cas liégeois est pointé, d’autres villes wallonnes, comme Charleroi, connaissent des situations tout aussi délicates avec, pour chacune, une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. L’Union des villes et communes de Wallonie (UVCW), l’instance qui défend les intérêts des municipalistes, a fait les comptes. Les municipalités wallonnes vont être impactées à hauteur de 320 millions cette année. "La faute à des décisions prises par le Fédéral ou la Région, et le report d’une série de charges financières sur le dos des communes", dit-on.

Cet impact grimpera même jusqu’à 353 millions à l’horizon 2024. Intenable! L’UVCW fustige ainsi une série de surcoûts ou de manques à gagner tels que le défaut de mise à jour de la matrice cadastrale, les effets du tax shift sur la réduction de la base taxable en matière d’additionnels à l’IPP, la charge des pensions du personnel statutaire (182 millions en 2024), l’explosion des dépenses des CPAS… Et cette litanie n’intègre même pas les impacts de la crise économique et des inondations.

Lire aussi Les communes wallonnes puisent dans leur bas de laine

Pour le député humaniste de l’opposition André Antoine, le gouvernement doit bouger. "Aujourd’hui, le gouvernement wallon autorise un déficit communal de 5% en 2021 et 5% en 2022 pour revenir à l’équilibre en 2023. Mais le retour à l’équilibre ne sera pas possible avant 2024 en permettant un déficit de 2,5% en 2023. Il faut donner plus de temps aux communes pour préparer le retour à l’équilibre. La Région doit aussi organiser un transfert financier vers les communes et compenser la perte du précompte immobilier que les inondations vont engendrer", insiste le député.

La fusion des services communaux

"Il faut donner plus de temps aux communes pour préparer le retour à l’équilibre." André Antoine (cdH) Député de l'opposition

Le ministre socialiste Christophe Collignon, en charge des Pouvoirs locaux, ne minimise pas la situation. "Beaucoup de communes sont en difficulté au niveau de leur budget ordinaire et leurs perspectives sont négatives. Si on laisse les choses aller, elles risquent de devoir prendre des mesures très dures comme le licenciement de personnel." Face à un mur, il vient de faire adopter par le gouvernement wallon un large plan d’urgence baptisé plan Oxygène. "Ce plan doit nous donner du temps pour mener des réformes profondes comme des fusions entre zones de secours ou de police. Nous allons travailler dans une logique de bassin", insiste le ministre.

Droit de tirage et synergies

D’ici ces vastes réformes structurelles, les communes les plus touchées vont recevoir une bouffée d’oxygène à travers un droit de tirage de 3 milliards dont un milliard sera pris en charge par la Région. "Dès l’année 2022, afin d’équilibrer leurs budgets, les communes pourront emprunter. Cela leur permettra de faire face à l’explosion des coûts, essentiellement dus à la charge des pensions, aux zones de police et zones de secours, et à la donation aux CPAS. La Région prendra à sa charge les intérêts et 15% du droit de tirage, soit un total de 1 milliard, sur une période de 35 ans."

En contrepartie, prévient le ministre, les bénéficiaires devront soumettre un plan de gestion et réformer leurs structures. "Celles qui rentrent dans le plan auront une obligation de fusion des services de support entre leur CPAS et la Ville", insiste Christophe Collignon.

Enfin, le ministre va solliciter le comité de concertation et épingle au passage le Fédéral. "Le déséquilibre des budgets communaux a comme source principale des normes fédérales (pensions, zone de police, zone de secours, revenu d’intégration,…). On ne peut plus se voir imposer des réformes qui impactent les pouvoirs locaux", prévient-il.