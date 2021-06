Un plan de relance pour réformer la Wallonie

Dévoilé il y a une quinzaine de jours par le gouvernement Di Rupo, le plan de relance de la Wallonie commence tout doucement à cracher ses détails. Doté d'une enveloppe globale de 7,64 milliards , dont 1,48 milliard est issu du plan de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) de l'Union européenne, ce méga plan est chargé de remettre la Wallonie socio-économique sur les rails d'ici 2024 . Pour y parvenir, les ministres ont fixé 20 objectifs stratégiques à atteindre autour de cinq axes et misé sur 344 projets pour réussir ces objectifs.

Beaucoup de changements à attendre

À l'inverse des fiches "européennes" rentrées à la Commission par la Wallonie et aujourd'hui reprises dans le plan, le volet wallon du plan ne donne pas de projets géolocalisés. Il s'agit véritablement de mener toute une série de réformes de politiques publiques en matière d'emploi, de formation, de développement économique, de mobilité , d'inclusion sociale et d'environnement. La plupart des détails pratiques sont donc encore à construire d'ici la fin de l'été.

Cela n'interdit pas de voir quelle direction les trois partis de la coalition wallonne tentent de prendre pour réformer la Wallonie. Prenons par exemple l'axe 1 dédié à la jeunesse et aux talents. Un des objectifs est d'améliorer la formation initiale. Cela passera par une réorganisation de l'alternance pour en faire une filière d'excellence. En attendant des discussions avec la Fédération Wallonie-Bruxelles afin que "la formation qualifiante prenne pleinement en compte les réalités sociales et économiques de la Wallonie", la Wallonie va mener des réformes au sein de l'IFAPME et des centres de compétences.

Le gouvernement a mobilisé 70 millions afin d'octroyer au secteur public et aux organismes non commerciaux des subventions dédiées à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Certains projets iront plus vite à se concrétiser comme cet objectif de passer de 12% à 30% de surface de production bio dans le monde agricole d'ici 2030. Pour y arriver, le gouvernement vient de communiquer les détails de son plan bio. Cela passera par un renforcement de l'identité du bio wallon, le développement des filières et des aides financières. L'autre dossier chaud touche à la rénovation énergétique. L'exécutif vient de dégager 70 millions afin d'octroyer au secteur public et aux organismes non commerciaux des subventions dédiées à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.