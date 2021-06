Un premier data center sur le sol wallon pour LCL

L'entreprise belge vient de faire sa première acquisition d'un centre de données en Wallonie. Elle en possède déjà quatre en Flandre et à Bruxelles. Sauf que les espaces disponibles pour de telles installations se font rares sur ces deux territoires. "C'est pour cela que nous nous tournons vers le sud du pays. Mais aussi parce que le marché est intéressant pour nous là-bas." C'est à Gembloux que LCL pose ses valises en reprenant le centre de données d'Engie Solutions. Pour s'emparer du centre, LCL a fait l'acquisition de la société Cofely Data Solutions et de ses employés qu'elle va conserver en place.

L'importance de l'implantation géographique

"Avec ce cinquième centre de données, nous étendons notre présence sur le marché belge. Gembloux est situé au cœur de l'économie wallonne, ce qui offre d'excellentes possibilités de connexion pour les sites et les parcs d'affaires dans toute la Wallonie", selon Laurens van Reijen. Car même si les données sont stockées dans le cloud, la proximité entre le centre de données et les clients semble essentielle. Avec cette acquisition, LCL s'offre aussi des possibilités de voir plus grand et d'avoir un petit coup d'avance. "Il y a de belles possibilités d'élargir le centre si besoin. La surface du terrain n'est occupée qu'à 55%."