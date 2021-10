Une consigne sur les canettes? Le Parlement wallon en parle

Le dossier de la consigne sur les canettes et bouteilles en plastique revient au Parlement wallon, avec un rapport sur une expérience de prime de retour.

Ce mardi, le Parlement wallon entend le rapport sur le projet de prime de retour sur les canettes abandonnées dans la nature (5 cents/pièce). Il a impliqué 19 communes. L'expérience était menée par Be WaPP, l'ASBL regroupant Fost Plus, Fevia Wallonie et Comeos. Soit des acteurs qui ne sont de prime abord pas favorables à un système de récolte de déchets parallèle aux collectes déjà organisées avec les sacs bleus.

"Je serai à l'écoute des travaux du Parlement pour voir à quelles conditions la consigne sur les canettes et bouteilles en plastique peut s'envisager." Céline Tellier Ministre wallonne de l'Environnement

Rappelons que l'expérience ne concernait que les canettes abandonnées dans la nature, pas celles que les participants achetaient pour leur consommation. Cette présentation devra être suivie par des auditions et débats. Faut-il organiser un vrai système de consigne pour les canettes et bouteilles en plastique, à l'instar de ce qui se fait déjà en Allemagne, notamment?

"Moment charnière"

"Consigne ou pas consigne: la porte est ouverte pour la ministre. Les auditions qui se tiendront au Parlement seront décisives", a averti le cabinet de la ministre régionale de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo). Dans un courrier envoyé aux bourgmestres wallons, elle a expliqué qu'on arrivait "à un moment charnière" du débat.

"Le statu quo n'est pas une option", a-t-elle aussi souligné ce lundi, après avoir rencontré une cinquantaine de ces bourgmestres. "Je serai à l'écoute des travaux du Parlement wallon pour voir à quelles conditions opérationnelles et de succès la consigne sur les canettes et bouteilles en plastique en Wallonie peut s'envisager", a encore souligné Céline Tellier.

Bilan mitigé pour l'expérience

Le projet a mobilisé 2.158 citoyens et associations, sur base volontaire. 2,8 millions de canettes ont été rapportées. Au final, les organisateurs du projet pointent une légère tendance à la baisse du nombre de canettes abandonnées dans l'espace public, en particulier le long des routes et dans les quartiers résidentiels. Mais ailleurs (quartiers commerçants, parkings et stations-service), la réduction est moins évidente et l'impact de la prime est nul aux alentours des écoles, des arrêts de transport en commun, des abords des espaces récréatifs et dans les centres des villes et villages.

74% de Belges favorables à la consigne Près de trois Belges sur quatre (74%) se disent favorables à un système de consigne sur les canettes et bouteilles en plastique, selon un sondage de Test Achats.

"En analysant le coût total sans les frais liés à l'évaluation du projet-pilote, il s'élève à 791.072,40 euros, équivalent à 0,28 euro par canette ou encore 7.570 euros par tonne de canettes collectées", selon le rapport. À titre de comparaison, "le coût moyen de gestion des déchets sauvages en Wallonie s'élèverait à 2.763 euros/tonne. Quant au coût de gestion des PMC par Fost Plus, il s'élève à 481,03 euros/tonne."