Une plateforme pour mettre en contact propriétaires de logement et sinistrés

Une plateforme va permettre de centraliser les offres et les demandes de relogement consécutives aux inondations qui ont frappé la Région wallonne.

La Wallonie a lancé une plateforme destinée à centraliser les offres et les demandes de relogement consécutives aux violentes intempéries et inondations de la mi-juillet , a annoncé dimanche le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon (PS).

Cette plateforme (http://entraide.logement.wallonie.be) doit permettre d'offrir des possibilités de relogement aux familles sinistrées, via des critères clairs de demandes tels que la localisation, le type de logement ou encore le nombre de chambres… Pour les propriétaires solidaires, cela doit leur permettre d'éviter trop de démarches afin de pouvoir poster une annonce rapidement, indique le communiqué.

Campagne "Louez solidaires"

Parallèlement, l'Union Wallonne des Agences immobilières sociales, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et la Wallonie lanceront dès la semaine prochaine, une campagne pour promouvoir la gestion par les agences immobilières sociales des biens de particuliers.

Cette campagne, intitulée "louezsolidaires", vise à inciter des propriétaires à mettre leur bien à disposition des agences immobilières sociales qui agissent comme intermédiaires entre les propriétaires bailleurs et les locataires en recherche d'un logement.

"Cette plateforme et cette campagne solidaires sont une étape. Il n'y aura pas de solution miracle. La seule solution, c'est la solidarité et la multiplicité des actions"

Initialement prévue en septembre, cette initiative a été anticipée afin de répondre à la demande de relogement consécutive aux inondations. "Cette plateforme et cette campagne solidaires sont une étape. Il n'y aura pas de solution miracle. La seule solution, c'est la solidarité et la multiplicité des actions", assure le ministre Collignon, qui ajoute mettre tout en oeuvre avec l'administration et les structures publiques en charge du logement pour reloger les citoyens qui en font la demande.