Willy Borsus, ministre wallon de l'Économie: "Malgré le covid et les inondations, nous sommes debout"

Estimations des dégâts, nouveau décret calamités, réorientation du plan de relance, restriction des constructions en zone inondable: le gouvernement wallon poursuit son travail après les terribles inondations de juillet.

Il n’a pris que trois jours de vacances, mais c’est avec calme et affabilité que le MR Willy Borsus, ministre wallon de l’économie, mais aussi responsable de l’aménagement du territoire et de l’agriculture, nous reçoit aux Célestines, cet ancien couvent qui abrite son cabinet. Même quand on évoque les critiques très dures que l’on entend, surtout au nord du pays, sur la gestion de la crise par la Wallonie, il ne se départit pas de son égalité d’humeur. "Ces commentaires sont vraiment trop sévères, et dans certains cas, ne correspondent pas à la réalité, réagit-il. Non, il n’y a pas eu de demande de la Wallonie au Fédéral pour dire "maintenant, on s’occupe de tout". Et bien sûr, on peut faire des photos des déchets sur l’A601 ou d’autres endroits où les choses ont peu évolué, mais globalement, il y a eu une mobilisation forte de la Région wallonne, et les bourgmestres le reconnaissent."

On lui fait remarquer que certains bourgmestres, que l’on sent démunis et submergés par les urgences, expriment tout de même un sentiment de solitude. C’est un Willy Borsus empathique qui nous répond. "J’ai moi-même été bourgmestre… Il y a des communes où un tiers des habitants ont été touchés, où le centre-ville est dévasté, où les responsables communaux ont des proches parmi les victimes… C’est dévastateur! Mais je pense que la mise en place du commissariat à la reconstruction, qui est un interlocuteur centralisateur, est accueillie avec satisfaction."

A-t-on maintenant une idée de l’ampleur des dégâts dus aux inondations?

On a des indications, mais qui restent provisoires. On estime qu’il y a eu 50.000 à 55.000 foyers touchés. Un peu plus de 1.600 entreprises ont mis leurs travailleurs au chômage économique pour cas de force majeure. Les dommages aux biens des particuliers ou des commerçants sont estimés entre 1,3 et 1,7 milliard – c’est sur cette base provisoire que l’accord avec les assureurs a été conclu, un accord très important puisqu’il prévoit leur intervention à hauteur de 590 millions, bien au-delà du plafond de 320 millions prévu par la loi.

À ces risques simples, s’ajoutent les dégâts aux entreprises et aux infrastructures. J’ai vu lors de mes nombreuses visites sur le terrain à quel point il était difficile pour beaucoup d’entrepreneurs de bien quantifier l’ampleur des dommages, notamment parce qu’il y a du matériel qui sera peut être partiellement récupéré. Et pour les infrastructures publiques, on a des estimations provisoires, mais pas encore de chiffre global: cela concerne aussi bien les berges que les ponts, les routes, les infrastructures sportives, les crèches, les écoles… Il y a aussi des éléments de pollution qui sont difficiles à quantifier, des endroits où on sait que des hydrocarbures ont stagné, notamment dans des prairies. Des tests sont en cours pour mesurer la pollution résiduelle.

Que pourra faire un agriculteur dont les prairies seraient inutilisables?

Nous sommes en train de préparer, avec les collègues du gouvernement, un décret spécifique sur les calamités de juillet, les textes existants n’étant adaptés ni à l’ampleur ni à la nature des inondations dramatiques que nous avons connues. Ce texte va traiter du volet économique, du volet agricole, de la non-couverture par des assurances de certains citoyens… Le travail est toujours en cours, parce qu’il faut que le bilan soit suffisamment affiné pour que le texte puisse être juridiquement stable et budgétairement bien calibré.

Lors de la négociation avec les assureurs, on avait évoqué une contrepartie possible: rendre l’assurance habitation obligatoire. Qu’en est-il?

Il n’y a pas de contrepartie ni d’accord informel pour rendre certaines assurances obligatoires. Par contre, il doit y avoir une évaluation de la situation au niveau fédéral comme au niveau régional.

Le recours au fonds de solidarité européen est- il confirmé?

Nous avons eu un certain nombre de signaux positifs, mais pas encore de confirmation formelle, parce qu’il faut d’abord une estimation plus précise du dommage, qui doit être évalué par province, et doit atteindre 2,8 milliards au total.

Avez-vous des premiers chiffres concernant les avances sur assurances pour les particuliers et les entreprises?

Au début de cette semaine, 65 entreprises avaient sollicité le mécanisme d’avance de la Sowalfin, qui peut aller jusqu’à 50.000 euros. Mais on s’attend à ce que les dossiers arrivent plus nombreux dans les semaines à venir. Pour les avances de 2.500 euros aux particuliers, on a mis de l’argent à disposition des communes, qui gèrent elles-mêmes.

Dans les 2 milliards débloqués par la Région wallonne, 800 millions doivent venir du plan de relance. Savez-vous déjà quels projets vont être réorientés?

L’exercice est en train d’être fait. On ne va pas toucher au 1,4 milliard qui vient de financements européens. Pour la fin de la semaine prochaine, chaque ministre va formuler des propositions concernant l’abandon de certains projets, la réduction d’autres, peut-être aussi des étalements dans le temps…

Je comprends l’urgence, mais cela veut dire que des projets qui devaient aider à construire l’avenir vont être rabotés pour réparer la catastrophe…

C’est difficile, mais c’est totalement légitime. Je n’imagine pas une seule seconde qu’on puisse uniquement se fixer sur des objectifs stratégiques à moyen ou long terme et ignorer des besoins aussi immédiats et prioritaires que protéger les personnes, loger les gens, rétablir des infrastructures de base, relancer des entreprises sinistrées…

On a subi deux ondes de choc en Wallonie. Il y a eu, comme ailleurs, le covid, avec toutes ses conséquences humaines, sociales et économiques. Alors qu’on commençait à en sortir, avec des chiffres de relance positifs, on s’est pris une deuxième onde de choc, celle des inondations. Songez à ce patron de pizzeria qui venait de relancer son activité, qui a été dévastée… C’est très lourd. Par rapport à cela, je veux vraiment dire que nous sommes debout, et plus déterminés que jamais. C’est notre volonté absolue et notre devoir vis-à-vis de nos concitoyens.

Mais en même temps, les indicateurs de relance économiques sont vraiment prometteurs. Mars, avril, mai, juin, juillet, le chômage recule en Wallonie par rapport à un an plus tôt. Et entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021, les créations de nouvelles sociétés étaient en croissance de 17,1%, contre 15,1% pour la Belgique dans son ensemble. On se préparait à revenir à la situation économique d’avant-covid à la fin de cette année. On veut vraiment que cette dynamique se poursuive, malgré les moyens consacrés aux inondations.

Pouvez-vous donner l’un ou l’autre exemple de projets de relance qui pourraient être revus à la baisse ou abandonnés?

Il me semble qu’il ne faut pas toucher aux investissements dans les hommes et les femmes, dans les ressources humaines, dans la formation, dans l’alternance: cela reste une priorité absolue. À l’inverse, probablement que des projets liés à l’hydrogène, par exemple, pourraient être redimensionnés.

Avant les inondations déjà, la construction manquait de bras et devait faire face à une flambée du prix des matériaux. Ces sujets deviennent plus épineux encore. Quelles réponses peut-on apporter?

Il faut mettre d’urgence en œuvre l’accord interprofessionnel fédéral, qui prévoit notamment des assouplissements sur les heures supplémentaires. Et je lance le débat: ne pourrions-nous pas aller plus loin, en élargissant les possibilités, de manière temporaire, avec un traitement fiscal favorable par exemple. Il faut aussi donner un message fort aux personnes qui se forment à des métiers en pénurie, singulièrement dans le secteur de la construction. Elles reçoivent aujourd’hui un incitant de 350 euros, on pourrait augmenter spectaculairement ce montant. En leur disant en outre "Venez reconstruire votre région, soyez les hommes et les femmes qui vont participer à cette reconstruction". Il faut aussi adapter l’offre de formation, pour pouvoir répondre rapidement aux besoins. Et je plaide auprès du Fédéral pour qu’on élargisse la TVA à 6% à tout ce qui concerne la reconstruction après les inondations.

Avez-vous lancé le marché pour des conteneurs permettant aux commerces de redémarrer rapidement?

Le premier marché a conduit in fine à une seule adjudication, à propos de laquelle nous avons eu des remarques de l’inspection des finances. Nous avons donc choisi de relancer le marché cette semaine, avec la disponibilité des containers – jusqu’à 750 –pour tout début septembre.

Et pour les logements?

Pour le volet locatif, le marché devrait être lancé rapidement. Pour le volet acquisitif, cela prendra un peu plus de temps.

Quelle est la marge du gouvernement wallon, alors que les finances wallonnes étaient déjà dans un état dramatique?

Jean Gol avait cette expression que je fais mienne : "Lorsque la vie bascule, la solidarité doit être totale." Mais en même temps, avec Jean-Luc Crucke, avec le ministre-président, nous sommes attentifs à ne pas nous trouver dans une situation de dérive des finances wallonnes. Nous sommes dans une configuration où les taux d’intérêts sont bas, mais personne ne peut présager durablement de l’avenir, et nous avons dû accroître notre endettement. Nous voulons garder une trajectoire soutenable au niveau wallon. Ce serait rendre un mauvais service si nous donnions tout au présent en oubliant l’avenir. Et le rétablissement des finances wallonnes, il passe aussi par la relance, par la réduction du chômage, la revitalisation économique.

Mais certains évoquent une dette qui pourrait atteindre 300% des recettes en 2024… La Région wallonne ne va-t-elle pas devoir renégocier son financement?

Nous souhaitons, et je crois pouvoir m’exprimer au nom de l’ensemble du gouvernement, éviter une situation où soit la notation de la Région wallonne serait fragilisée, soit notre trajectoire budgétaire ne serait pas maîtrisée. Ne comptez pas sur nous pour être insouciants. J’ai entendu exprimer cette idée de renégociation des mécanismes de financement. Je ne suis pas acquis à cette idée. La Wallonie doit pouvoir compter sur ses forces, bien sûr, avec une raisonnable solidarité, comme elle a été fixée par les lois de financement et les réformes de l’État successives. Cela se traduira par une diminution du financement de la Région de 62 millions par an à partir de 2024, jusqu’à atteindre 620 millions. Je ne suis pas demandeur d’une renégociation. N’ouvrons pas la boîte de Pandore.

Concernant les réformes institutionnelles, que prônez-vous?

L’institutionnel n’est vraiment pas ma priorité en ce moment.

Vous avez annoncé des propositions à la rentrée pour accélérer le "stop au béton". Pouvez-vous déjà en donner les grandes lignes?

Comme vous le savez, nous avons le schéma de développement territorial, qui doit faire l’objet d’une adaptation. Et d’autre part, nous voulons accélérer la trajectoire de désartificialisation des sols. Mais au-delà de l’artificialisation en tant que telle, il y a un autre chantier que je vais lancer de façon imminente: on veut travailler sur la perméabilisation des sols, et diminuer les effets du ruissellement de l’eau. On a déjà des propositions de certaines communes, y compris dans la vallée de la Vesdre, pour installer des zones d’immersion temporaires, comme des bassins d’orage, qui permettent à la rivière en crue de s’étaler sur de vastes superficies sans générer de dégâts. Il faut aussi prévoir un certain nombre de règles pour que les personnes imperméabilisent beaucoup moins autour de leur maison en cas de construction. Et on prépare également une circulaire pour restreindre davantage encore les possibilités de construire dans un territoire qui est soumis à un aléa d’inondation.

Mais donc pas d’interdiction systématique ?

Il y a trois principales catégories dans l’aléa d’inondation: élevé, moyen et faible. En Région wallonne, 6,6% du territoire est soumis à aléa d’inondation. Et 14,7% de ces 6,6% sont en zone à bâtir. Il y a déjà une série de contraintes concernant les permis dans les zones soumises à aléa d’inondation. Nous allons encore restreindre les possibilités de sorte qu’il deviendra quasiment impossible de construire en zone à aléa élevé. Et en zone d’aléa faible, voire moyen, il faudra démontrer que la façon dont on construit ne met pas des personnes en danger.

Ne faudrait-t-il pas revoir la carte des aléas d’inondation, à la lumière des récents événements?

Elle venait d’être revue… Il faudra en tout cas étudier la question de façon très approfondie, parce que la cartographie est basée sur la récurrence des phénomènes, et leur ampleur.

Pour les maisons emportées par les flots, et qui étaient en zone d’aléa élevé, que va-t-il se passer?

Quand le bâtiment a été détruit, on est dans une situation de reconstruction dans une zone d’aléa élevé: nos dispositifs doivent offrir des indemnisations qui permettent aux gens de se reloger ailleurs. Mais la plupart des cas sont beaucoup plus compliqués: il s’agit de maisons gravement ou partiellement détériorées, où souvent, les personnes souhaitent revenir. C’est leur lieu de vie… Il faut alors toute une série de mesures de prévention, comme les zones d’immersion temporaire, et des mesures de protection spécifique, comme des équipements dans la cave… Il faut être ferme pour éviter les dangers à l’avenir, mais on ne peut pas ajouter de la souffrance à la souffrance en décrétant qu’on va vider les cœurs de ville…

La reconstruction ne va-t-elle pas aller à l’encontre de l’objectif de densification de l’habitat, avec la construction de nouveaux quartiers ?

Les maisons dévastées sont réparties sur un large territoire. On parle davantage de nouvelles localisations d’habitations que de nouveaux quartiers, de mon point de vue. Mais un mois après la catastrophe, cela doit encore faire l’objet de concertations avec les autorités locales.

Tout autre chose: que pensez-vous de l’idée de rebaptiser le MR mouvement des libertés?

D’abord, il faut finaliser notre réforme des statuts. Ceci dit, je suis attaché au terme de libertés ou libéral. Rappeler aujourd’hui l’importance du mot liberté est probablement plus actuel que jamais, vu l’intolérance dans le monde, en ce compris chez nous. Je soutiens plutôt l’idée.