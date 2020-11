5 milliards d’euros pour relancer l’automobile allemande

À l’issue d’un «sommet automobile» avec les constructeurs, mardi soir à la chancellerie, le gouvernement allemand a annoncé 5 milliards d’euros d’aides pour soutenir le secteur en difficulté. Un milliard d’euros sera alloué à la prolongation, jusqu’à fin 2025 au lieu de fin 2021, des incitations à l’achat de nouveaux véhicules non polluants. La prime peut atteindre 6.000 euros pour un véhicule électrique, et 4.500 euros pour un modèle hybride. Un milliard servira à financer la prime à la casse pour les camions les plus anciens (15.000 euros par poids lourd) et les véhicules utilitaires des municipalités, s’ils sont remplacés par des véhicules à moteur diesel répondant à la norme euro 6 ou des véhicules à propulsion alternative.