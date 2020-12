À Londres, la course aux tests a commencé

Dans ce centre de tests express ouvert dans un parking jouxtant l’aéroport d’Heathrow, il n’est possible d’obtenir un test PCR qu’à bord d’un véhicule. "Par mesure de sécurité, nous ne pouvons pas laisser les piétions entrer." L’agent a bien rodé son discours pour désamorcer le conflit. "Vous pouvez appeler un taxi, ce qui vous permettra d’entrer sur le site en respectant le règlement." Il tend un numéro de téléphone de taxi aux futurs voyageurs, puis leur suggère d’attendre sur le bord de la route le temps que le chauffeur vienne leur offrir son habitacle pour cinq petites minutes, le temps de passer l’épreuve de l’écouvillon dans la bouche et la narine.

Le bon test pour voyager

Justin, un étudiant de Paris, est venu en métro et en bus, sans soupçonner qu’une voiture serait nécessaire. C’est le tarif du test (80 livres, soit 90 euros, contre plus du double pour les tests pratiqués dans le centre de Londres) qui l’a persuadé de faire plus d’une heure de transport en commun. "J’ai passé une partie de ma matinée à m’assurer que j’allais prendre le bon test, parmi tous ceux qui existent. Les tests du NHS (le service de santé britannique, Ndlr) ne permettent pas de voyager. Les tests antigéniques non plus. Il y a aussi des tests qui permettent d’écourter la période de quarantaine au retour d’un voyage à l’étranger." Il regrette que l’approche ait été aussi différente dans beaucoup de pays européens. "Dans certains, l’interdiction est censée durer jusqu’à la fin du mois, dans d’autres les déplacements restent encore autorisés, c’est difficile de s’y retrouver."