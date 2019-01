À pas de loup, la Commission veut faire sauter le verrou fiscal

Qu’il s’agisse de taxer les géants du numérique , de créer une taxe sur les transactions financières ou de créer une assiette fiscale commune pour taxer les sociétés , l’Union européenne fait face au même mur: la sacro-sainte règle de l’unanimité. En matière fiscale, on n’avance pas tant qu’on n’a pas l’accord de chaque Etat membre. En matière fiscale, donc, on n’avance pas ou trop peu.

La commission Juncker, dont le mandat a commencé avec l’éclatement du scandale LuxLeaks, aura attendu la toute fin de son mandat pour s’attaquer au tabou du veto fiscal. Elle propose ce mardi aux Etats membres de glisser "vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique" avec cette idée simple: ouvrir progressivement les sujets de fiscalité au vote à la majorité tel qu’on l’utilise dans la plupart des autres matières. Fini donc le droit de veto: chaque Etat aurait un droit de vote pondéré.