Accord de la coalition en Italie pour éviter des sanctions européennes

Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte et ses deux vice-présidents du Conseil, Matteo Salvini (La Ligue, extrême droite) et Luigi Di Maio (Mouvement 5 Etoiles), se sont réunis dans la nuit afin de trouver un accord pour éviter une procédure d'infraction concernant la dette publique italienne.

Pour rappel, Giuseppe Conte avait menacé de démissionner si Salvini et Di Maio ne s'accordaient pas pour trouver un compromis pouvant régler le contentieux avec la Commission européenne qui a, mercredi dernier, menacé l'Italie d'ouvrir une procédure disciplinaire de déficit excessif, cette dernière n'ayant pas respecté les critères de la dette. La dette publique italienne, la deuxième plus élevée de l'UE en proportion du produit intérieur brut (PIB) après celle de la Grèce, a atteint 132,2% du PIB l'an dernier et la Commission estime qu'elle augmentera encore à 133,7% cette année et à 135,2% en 2020.