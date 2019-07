Accord des ministres du G7 pour taxer le numérique

"Un accord ambitieux"

"Nous avons conclu aujourd'hui à Chantilly un accord ambitieux qui permet d'avancer à la fois sur la taxation du numérique et sur l'imposition minimale", a déclaré le ministre français des Finances Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse à l'issue du G7.

"Je tiens à dire que c'est une vraie avancée, c'est un pas majeur vers la mise en place d'une fiscalité plus juste et plus efficace au XXIe siècle", a-t-il ajouté.