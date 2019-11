Accord sur le budget 2020 de l'UE avec un effort pour le climat

Les Etats membres et le Parlement européen sont parvenus lundi soir à un accord sur un budget de 168,7 milliards d'euros pour l'année 2020. Le Parlement européen a arraché aux Etats membres une augmentation de 850 millions par rapport à la proposition de la Commission européenne pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, la numérisation et les programme Erasmus + pour les jeunes, s'est félicité le PPE, Parti Populaire Européen.

Que trouve-t-on dans cet accord?

Le climat. Près d'un quart des dépenses en 2020 (21%) seront allouées à des mesures de lutte contre le changement climatique. "Nous avons renforcé les lignes budgétaires pour le climat d'un demi-milliard d'euros avec cette proposition", a précisé Monika Hohlmeier, députée européenne PPE et négociatrice du Parlement européen pour le budget.

Innovation. Vingt-cinq milliards d'euros iront à la recherche et l'innovation au sein du bloc, notamment pour le programme de navigation par satellite Galileo qui vise à concurrencer le GPS(Global Positioning System) américain.

Migration. Le budget prévoit 14 milliards d'euros pour financer des mesures sécuritaires, de l'aide humanitaire et le renforcement des effectifs et des moyens de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).