Aucune banque de la zone euro n'atteint les objectifs climat de la BCE

112 banques passées en revue

Test de résistance

L'institution gardienne de l'euro réalisera, entre mars et juillet 2022, un premier "test de résistance" des grandes banques, pour évaluer leur exposition aux risques climatiques et environnementaux. Cela pourrait valoir in fine pour les établissements les plus vulnérables des exigences relevées de fonds propres.