Aux "champions" industriels, la Commission préfère des "écosystèmes"

La paralysie de l’économie chinoise liée au coronavirus a révélé à l’Europe une dépendance dont elle n’avait pas conscience: "Nous avons découvert qu’il n’y avait plus que deux endroits dans l’UE, un en France et un autre en Autriche, où on fabriquait encore des principes actifs pour les antibiotiques, et le reste était en Chine", a confessé le commissaire au Marché intérieur lors d’une conférence de presse, mardi. Et Thierry Breton de l’assurer: "On va prendre les mesures à notre niveau, avec les acteurs, pour que ceux-ci soient infléchis dans le sens d’une meilleure garantie de souveraineté."