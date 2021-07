Avec le certificat covid, feu vert pour le tourisme européen

Signes de reprise

Le recul de la pandémie face au déploiement de la vaccination a déjà un effet visible. Depuis mars, selon Oxford Economics, le secteur du tourisme est en hausse de 20% par rapport aux niveaux de 2020. La société d’analyse et de prévision estime que le nombre de nuitées aura atteint en juin 45% de son niveau d’avant crise , et s’attend à ce qu’il continue de grimper jusqu'à une fourchette de 75% à 85% au mois d’août.

Pour arriver à ces estimations, les analystes d’Oxford Economics se basent entre autres sur l’évolution de l’activité en ligne (réservations, etc.). Ils estiment ainsi que les deux destinations qui reprendront le plus rapidement des couleurs seraient la Croatie et le Portugal, alors que la reprise s’annoncerait plus lente en Italie et en Espagne.