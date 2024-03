Avec sa "Loi IA", l'Europe signe une première mondiale

Le Parlement européen a adopté ce mercredi la "Loi IA", la première législation au monde posant les balises du développement de l'intelligence artificielle. Le texte, qui entrera en vigueur avant la fin de l'année, établit des garde-fous pour empêcher un développement incontrôlé de ces nouvelles technologies , et entend créer un environnement favorable aux investissements et à l'innovation dans ce secteur en Europe.

En gestation depuis cinq ans, ce règlement est l'un des actes législatifs qui auront été soumis à la plus intense pression des lobbies au cours de cette mandature. Les négociateurs du Parlement et du Conseil de l'UE, colégislateurs, avaient finalement scellé un compromis le 9 décembre au terme d'un marathon final de 38 heures de négociations, un record. Réuni à Strasbourg, le Parlement européen a adopté le texte mercredi, à une écrasante majorité (523 pour, 46 contre, 49 abstentions).

Rassurer des Européens inquiets

Encourager le développement de l'IA et rassurer les Européens sur son encadrement sont les deux faces d'une même pièce , souligne le libéral roumain Dragos Tudorache (Renew), l'autre co-rapporteur du texte: "Trop de personnes en Europe sont méfiantes, je pense que c'est un désavantage compétitif. Avec ces règles, on les protège, ils peuvent avoir confiance."

La logique du texte veut que plus les risques sont élevés, plus les règles sont strictes. Il exige de simples mesures de transparence pour les modèles d'IA à usage général, mais introduit des exigences de rapportage et de contrôle beaucoup plus strictes pour les modèles puissants, qui peuvent avoir des impacts systémiques.