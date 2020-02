Bataille parlementaire sur les retraites en France

Alors que des manifestations ont encore lieu contre elle, la réforme des retraites est arrivée ce lundi à l'Assemblée nationale. Et force est de constater que l'opposition ne compte pas baisser la garde face à ce texte ultra contesté. Après avoir entravé son premier examen, au cours des derniers 10 jours, par une commission spéciale de la chambre des députés, à coups d'une nuée d'amendements, les élus de l'opposition semblent bien décidés à poursuivre sur le même mode leur obstruction au texte.

Preuve en est, 41.000 amendements - 23.000 par les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et 13.000 par les communistes - ont encore été déposés ce qui devrait obliger les parlementaires à allonger la durée des débats. Guerre des nerfs, mais aussi bataille du temps donc. Alors que les discussions devaient officiellement se dérouler sur deux semaines, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand s'est dit prêt à les prolonger à condition qu'elles ne dépassent pas plus de 100 heures, sur trois semaines. Une suggestion refusée par plusieurs présidents de groupes politiques, insoumis et communistes, toujours vent debout.