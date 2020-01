BlackRock veut montrer la voie pour les investissements verts

Le Climate Finance Partnership (CFP) est un partenariat rassemblant le gestionnaire d'actifs BlackRock, la France, l'Allemagne et plusieurs fondations. Le but est d'orienter des capitaux vers des projets liés au climat dans les pays en développement. Premier objectif fixé à 500 millions de dollars.

La France , l'Allemagne et plusieurs fondations se sont alliées au gestionnaire d'actifs BlackRock pour orienter des capitaux vers des projets liés au climat dans les pays en développement . Cette annonce a été faite depuis le Forum économique mondial, à Davos.

Ce Climate Finance Partnership (CFP) rassemble BlackRock, premier gestionnaire d'actifs mondial, l'Agence française de développement (AFD), le ministère allemand de l'Environnement et les fondations Hewlett et Grantham. Depuis la petite station de ski suisse, les partenaires ont annoncé que leur premier objectif était fixé à 500 millions de dollars.

Depuis sa création, BlackRock est devenue le plus important gestionnaire d'actifs au monde , avec près de 6.960 milliards de dollars fin septembre 2019.

Fondée en 1988 par huit associés, dont quatre occupent encore des fonctions au sein du groupe, BlackRock est une société multinationale spécialisée dans la gestion d'actifs . Son siège social est situé à New York .

Combattre le risque climatique

Il s'agit d' un " partenariat unique qui mêle des capitaux philanthropiques, publics et privés afin de combattre le risque climatique ", indique un communiqué. "Ce partenariat ambitieux contribuera à réorienter les flux de capitaux vers des investissements de développement durable dans les pays émergents, et ciblera en priorité l'Afrique " pour au moins 25%, a expliqué le directeur général de l'AFD Rémy Rioux, cité dans le texte.

Un rôle de catalyseur

Un capital de départ, fixé à 100 millions de dollars, sera fourni notamment par la France, via l'AFD et par l'Allemagne (à hauteur de 30 millions chacune), et BlackRock jouera le rôle de catalyseur, pour aboutir à un premier objectif de 500 millions de dollars. Le calendrier n'a pas été précisé.