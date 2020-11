Boeing/Airbus: l'UE réplique aux États-Unis avec ses propres taxes douanières

Des taxes sur les avions, les produits agricoles et industriels

Les mesures incluront des taxes de 15% sur les avions et de 25% sur des produits agricoles (tabac, alcools forts, etc.) et industriels (tracteurs, pelleteuses, etc.) "Elles sont en miroir des mesures américaines. Nous ne voulons pas d'escalade du conflit", a expliqué le commissaire européen à l'Economie, Valdis Dombrovskis, lors d'une conférence de presse, à l'issue d'une visioconférence des ministres européens du Commerce. Les droits de douane punitifs américains sont quant à eux imposés depuis plus d'un an sur près de 7,5 milliards de dollars d'importations de l'UE comme le vin, le fromage et l'huile d'olive (à hauteur de 25%), ainsi que des taxes de 15% sur les avions Airbus.