Brexit: les 27 approuvent l'application provisoire de l'accord au 1er janvier

Les ambassadeurs de l'Union ont donné leur feu vert ce lundi à l'application provisoire à partir du 1er janvier du traité de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni. En attendant une ratification par le Parlement européen.

Les Vingt-Sept États membres de l'Union européenne ont validé lundi à l'unanimité l'application provisoire de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à partir du 1er janvier. La décision, prise par le comité des représentants permanents (Coreper, ambassadeurs), devait encore être formellement adoptée par procédure écrite pour mardi, 15h, a fait savoir la présidence allemande du Conseil sur Twitter. Côté britannique, le Parlement de Westminster doit se prononcer ce mercredi 30 décembre sur l'accord, ce qui devrait permettre son entrée en application dans la nuit de la saint-Sylvestre.

Cette entrée en vigueur provisoire pourra courir au plus tard jusqu'au 28 février 2021 , selon la proposition de la Commission européenne. D'ici à cette date, le Parlement européen devra s'être prononcé sur l'accord de 1.240 pages - pour l'heure uniquement disponibles en anglais -, qui prévoit notamment que le commerce de biens se poursuive entre le Royaume-Uni et l'Union sans tarifs douaniers ni quotas.

La présidente de la Commission et le négociateur en chef de l'Union, Ursula von der Leyen et Michel Barnier, s'entretenaient avec le président du Parlement européen et les chefs de groupe pour discuter des "prochaines étapes".