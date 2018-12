Budget italien, budget français: deux poids deux mesures?

→ Pour rappel, la Commission européenne a rejeté le projet de Loi de finances de Rome pour 2019 et veut qu'il soit amendé. La proposition de budget pour 2019 prévoit un déficit à 2,2%, mais la Commission estime que le plan rompt les engagements pris par le précédent gouvernement et ne permettra pas de réduire la lourde dette de l'Italie.

Qu'en pense-t-on du côté de la Commission? Justement, le commissaire européen (et français...) aux affaires économiques Pierre Moscovici a estimé, à propos du dépassement probable par le déficit français de la limite de 3% du PIB l'an prochain, que c'était "envisageable" de façon "limitée, temporaire et exceptionnelle" dit-il dans une interview au Parisien mercredi.

Deux poids, deux mesures? Non, martèle Moscovici. Il rejette l'idée d'un traitement plus favorable de la France par rapport à l'Italie. "Il n'y a pas d'indulgence, ce sont nos règles et rien que nos règles." "Ne faisons surtout pas comme s'il y avait d'un côté une sévérité excessive et de l'autre je ne sais pas quel laxisme", a poursuivi le commissaire également en charge des affaires financières.