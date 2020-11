Budget: l'Europe appelle la Belgique à la vigilance

La Commission européenne insiste pour que les mesures budgétaires de soutien à l'économie adoptées dans le cadre de la crise sanitaire préservent la soutenabilité des finances publiques à long-terme.

Chaque automne, la Commission européenne émet son avis et ses recommandations sur les budgets des Etats membres. Elle a livré son verdict ce mercredi pour les projets de 2021. Traditionnellement, l'exercice est politiquement sensible: un Etat qui sort des règles budgétaires européennes peut se faire taper sur les doigts et, au bout d'une longue procédure pour déficits excessifs, encourir théoriquement des sanctions. Rien de tout cela cette année, toutefois. Depuis mars, la discipline budgétaire a été remise au placard et l'UE autorise les pays membres à laisser filer leur déficit. Un petit virus a tout changé...

La Commission européenne reste sur cette ligne. Tous les budgets des Etats membres pour l'an prochain - y compris celui de la Belgique - sont "globalement en ligne" avec ses recommandations. Elle appelle "les pays membres de la zone euro à faire en sorte que leur politique fiscale continue de soutenir l'activité en 2021". Mais elle leur demande aussi de se tenir prêts à "réorienter ces politiques fiscales (…) quand les conditions épidémiologiques et économiques le permettront".

"Il importe de veiller à ce que les mesures budgétaires de soutien adoptées préservent la viabilité des finances publiques à moyen terme." Commission européene

Tout va bien ? Pas tout à fait. Quelques Etats suscitent un peu d'inquiétude. La Commission a ainsi un petit mot pour la Belgique. Qui s'apparente, dans un langage familier, à une tape dans le dos pour dire "faites gaffe quand même". Ce qui nous vaut cette petite alerte, c'est le niveau de notre dette publique. Rien de neuf sous le soleil. Elle était élevée avant la pandémie et ça ne va pas s'arranger puisqu'on délie généreusement les cordons de la bourse. "Il importe de veiller à ce que les mesures budgétaires de soutien adoptées préservent la viabilité des finances publiques à moyen terme", indique donc la Commission. Qui ajoute que nos gouvernements doivent veiller régulièrement à l'efficacité et à la pertinence des mesures de soutien et les adapter si besoin. D'autres pays ont le même (r)appel à la vigilance: la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce...