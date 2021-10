Carton plein pour les obligations vertes de l'UE

Record mondial: ceci est la plus grande émission d'obligations vertes jamais effectuée. La Commission européenne a vendu mardi pour 12 milliards d'euros de "EU Green Bonds", pour financer le plan de relance de l'Union, et l'appétit des acheteurs a largement dépassé l'offre. "Avec un taux de sursouscription solide et des conditions de prix excellentes, l'émission d'aujourd'hui est un début prometteur pour le programme", se félicitait l'exécutif dans un communiqué. L'obligation à quinze ans a été sursouscrite plus de onze fois, avec des demandes pour 135 milliards d'euros.