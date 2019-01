Christian Noyer rejoint le monde des "fintechs"

À 68 ans, Christian Noyer parle de Setl comme d'un projet "extrêmement intéressant" et d'une société "unique et convaincante". Setl a été lancée en 2015 à Londres et utilise la technologie de la blockchain (registre informatique partagé et théoriquement infalsifiable) pour faciliter les opérations financières entre acteurs de marché.