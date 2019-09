Christine Lagarde confirmée à la BCE par le Parlement européen

Héritage très débattu

Tout en soutenant la candidate du bout des lèvres, le démocrate-chrétien allemand Markus Ferber (PPE) estime ainsi que "la BCE devrait quitter le sentier sur lequel elle s’est engagée, c’est-à-dire celui de l’argent bon marché." C’est une critique récurrente à l’égard de l’actuel président de la BCE – "on a eu l'impression que la BCE en faisait plus que son mandat, qui est la stabilité des prix" et "Mario Draghi et la BCE ont perdu beaucoup de la confiance du public", a souligné l'Allemand.