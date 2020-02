Cinq Etats européens se battent pour conserver leur rabais

"I want my money back!", avait lancé Margaret Thatcher après un sommet des neuf États de la Communauté européenne, en novembre 1979. La Première ministre britannique réclamait une réduction de la contribution du Royaume-Uni au budget au motif qu'il consacrait plus d'argent à l'Europe qu'il n'en recevait. Le pays recevait peu d'argent de la PAC.