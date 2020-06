Comment Giuseppe Conte veut relancer l'Italie

Sous son impulsion et malgré les innombrables critiques, des "États généraux pour l’économie" débuteront samedi dans l’élégante Villa Pamphilj, un parc historique au cœur de Rome. Pendant dix jours, entièrement consacrés à la relance de la péninsule, des personnalités issues du monde politique et économique national et international seront appelées à imaginer l’Italie de demain.

L’objectif premier de cette initiative inédite est simple. Jouant avec conviction la fibre européenne, Conte veut, avant tout, montrer à Bruxelles que Rome est prête à utiliser efficacement les presque 200 milliards d’euros d’aides et de prêts européens qui devraient être destinés à la péninsule, suite à la vague épidémique. Ainsi, avec ces rencontres qui, selon les indiscrétions, se dérouleront à huis clos, le Premier ministre veut tracer les grandes lignes d’une stratégie nationale, précise et ambitieuse, qu’il compte présenter aux prochains Conseils européens.

Avec Von der Leyen et Lagarde

Pour cette raison, ces "états généraux" - dont l’appellation a été critiquée puisqu’elle renvoie à la malchanceuse initiative de la monarchie française, peu avant l’éclatement de la violence révolutionnaire – débuteront avec l’intervention, en visio-conférence, des principaux représentants de l’Union européenne. Dès samedi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Parlement européen, David Sassoli, mais aussi la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, devraient participer aux pourparlers . Ils ne seront pas les seuls. Dans le grandiose dessein de Conte, cette écriture de l’avenir national devra aussi prendre en compte les suggestions de personnalités très éloignées de la politique. Ainsi, toujours selon les indiscrétions relayées par la presse, l’entrepreneur Oscar Farinetti et les architectes Renzo Piano et Massimiliano Fuksas devraient se joindre à cet effort de réflexion commun.

Critiquant le caractère ostentatoire d’une "initiative inutile", les partis de la droite – la Ligue de Matteo Salvini, Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, et Forza Italia de Silvio Berlusconi – refusent de participer à cette "théâtralisation de la chose politique". "Les Italiens n’ont pas besoin de nouveaux spectacles ou de passerelles! Le lieu d’un vrai débat reste et restera toujours le Parlement", a déclaré l’ancien ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini.

Conte n’a, pourtant, aucune envie de renoncer à ses projets et aux rythmes qu’il impose à sa lancée politique. De plus en plus isolé sur la scène institutionnelle mais encore soutenu par une part significative de l’opinion publique, il défend, bec et ongles, son irrésistible penchant pour l’optimisme.