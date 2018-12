Comment Macron va-t-il payer la facture?

Les taux français remontent

Le taux français à dix ans a signé la hausse la plus marquée ce mardi dans un contexte de rebond boursier profitant entre autres d'un regain d'espoir sur les relations commerciales, dans l'attente de précisions sur le Brexit. Le dix ans français prend plus de cinq points à près de 0,75%. L'écart de rendement ("spread") entre les titres français et allemand dépasse ainsi 47 points, au plus haut depuis le mois de mai 2017. Les autres taux obligataires dans la zone euro ont remonté entre 1 et 3 points de base.

Les obligations françaises, dont le cours évolue à l'inverse du rendement, ont vu leur cours se replier après l'annonce par le président Emmanuel Macron de mesures chiffrées entre 8 et 10 milliards d'euros pour répondre à la crise des gilets jaunes.

"Les mesures suggèrent que le gouvernement français va dépenser davantage, ce qui signifie un déficit plus important en 2019 et un affaiblissement de sa position financière" souligne Rainer Guntermann, spécialiste taux chez Commerzbank. "Les journaux français suggèrent ce matin que le déficit français pourrait atteindre 3,5%, ce qui compliquerait la discussion en zone euro et apporterait à des pays comme l'Italie un argument supplémentaire pour un déficit plus important" ajoute-t-il.

La France prévoyait jusqu'ici un déficit à 2,8% du PIB en 2019, dont 0,9% dû à la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) en baisse de charges pérennes pour les entreprises.

La Commission européenne avait rejeté plus tôt cette année la proposition de budget de l'Italie, qui prévoyait un déficit de 2,4% du PIB en 2019, contre 1,8% cette année. Selon le quotidien La Repubblica, la Commission européenne serait prête à accepter une hausse à 1,95% du déficit de l'Italie l'année prochaine. Le taux italien à dix ans a pris 3 points de base à 3,13%. Le spread avec le taux allemand à dix ans s'est élargi à 287 points de base.