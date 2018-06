Concerts lucratifs pour l'extrême droite allemande

La petite ville de Themar, 3.000 habitants, dans le sud de la Thuringe, se prépare à une situation d’urgence . Ce week-end, la ville accueillera l’un des plus grands festivals de rock néonazis d’Allemagne. L’an passé, autour du 15 juillet, plus de 7.000 crânes rasés ont envahi le pré mis à leur disposition par un ancien politicien du parti d’extrême droite AfD. Cette année encore, le maire a bien tenté d’éviter la tenue du festival, invoquant la protection de trois espèces d’oiseaux menacées. Mais la Constitution allemande, particulièrement respectueuse de la liberté de rassemblement, ne permet guère de s’opposer à la tenue de ce type d’événement.

Themar n’est pas un cas isolé. L’an passé, le ministère de l’Intérieur a compté 289 concerts et soirées musicales organisés par l’extrême droite. Ces manifestations ont réuni 11.000 personnes au plus haut de la saison, entre juillet et septembre, contre 5.000 personnes en 2016. "Ces concerts ont le vent en poupe, constate Nik Brauns, attaché parlementaire de la députée néocommuniste de Die Linke, Ulla Jelpke. Ces concerts sont très importants pour ce milieu. Ils permettent de recruter de nouveaux membres, de remplir les caisses d’organisations extrémistes qui ne bénéficient pas de soutiens publics comme c’est le cas des partis représentés dans les parlements comme l’AfD. Et puis les néonazis sont à peu près sûrs de se retrouver entre eux, sans police ni contre-manifestants. Les policiers – pas assez formés à la reconnaissance de symboles interdits par la loi – se contentent en général de régler la circulation aux alentours! Et pour les milieux de gauche, il est difficile de mobiliser des contre-manifestants. D’autant que les concerts sont presque toujours organisés en pleine campagne, dans des propriétés privées."