Contre le réchauffement, la Commission accélère la cadence

L'objectif actuel pour 2030, une réduction de 40%, a été adopté avant l'Accord de Paris, qui prévoit le rehaussement des objectifs des parties pour tendre vers l’objectif mondial de limiter le réchauffement nettement en dessous de 2°C. En rehaussant l’objectif de l'Union, la Commission en modifie aussi la base: elle y inclut entre autres l’impact climatique de l'utilisation des sols et forêts. Sans ce changement méthodologique, la nouvelle ambition correspond en fait à une réduction de 52% environ , calcule la plate-forme d’associations environnementales CAN Europe (qui plaide pour porter l'objectif à 65% au moins).

Retour sur investissement

Pour 2030, ce sont les secteurs du bâtiment et de la production d'énergie qui ont le plus grand potentiel - de l'ordre de 60% de réduction d'émissions par rapport à 2015 -, indique la Commission. Ainsi, la part du renouvelable dans la production d'électricité devra avoir doublé. Et alors que les trois quarts des bâtiments européens sont des passoires énergétiques, le taux de rénovation annuel va lui aussi devoir plus que doubler sur la période. Quelques exemples encore. L'efficacité devra permettre des économies de consommation d'énergie finale de l'ordre de 37%. Le renouvelable devra être porté à environ 40% du mix énergétique. Côté transport, les émissions de CO2 par kilomètre pour les voitures devront baisser de 50% par rapport aux objectifs fixés pour 2021.