Contrôle des aides publiques aux banques: "peut mieux faire"

L’Union européenne a continué d’autoriser des aides d’État au secteur financier de nombreuses années après la crise financière et la Cour des Comptes de l’Union s’interroge: mobiliser l'argent public était-il toujours justifié? Dans un rapport spécial, les auditeurs européens se penchent sur des aides validées entre 2013 et fin 2018, constatant que le secteur financier est resté un bénéficiaire significatif des aides d'État, alors même que le climat économique s’était amélioré. Au cours de ces six années, 136 milliards d'euros ont été versés au travers d'instruments d'aides aux fonds propres, et 1.098 milliards au travers d'instruments d'aide à la liquidité.