Coronavirus: l'Europe veut éviter tout dérapage aux frontières

Face à la crise du coronavirus, l'Europe multiplie les efforts de coordination pour éviter les dérapages et la cacophonie, comme une fermeture désordonnée des frontières.

Depuis la propagation du coronavirus (Covid-19) en Italie, l'Union européenne se mobilise pour coordonner la réponse au risque d'expansion de l'épidémie en Europe. Le virus a fait au moins sept morts et infecté plus de 280 personnes en Italie. Un cas a été découvert en Belgique, un autre en Suisse et plusieurs cas suspects ont été détectés en France.