Coup de mou pour la croissance européenne

Les pays de la zone euro ont vu leur croissance ralentir au premier trimestre à 0,4% en moyenne, selon les données "flash" publiées ce mardi par l'institut européen de la statistique, Eurostat. Elle avait été de 0,7% lors des trois trimestres précédents. Sur un an, le produit intérieur brut des 19 pays partageant la monnaie unique a progressé de 2,5% sur les trois premiers mois de l'année, après 2,8% au quatrième trimestre 2017 et 2,7% au troisième.

Le tassement de l'activité économique au premier trimestre 2018 était attendu et les chiffres du jour sont conformes aux estimations publiées il y a quinze jours. A titre de comparaison, le PIB américain a augmenté de 0,6% et montre lui-aussi des signes d'essoufflement par rapport à 0,7% de croissance dégagé au quatrième trimestre 2017. Sur un an, la tendance est plus favorable outre-Atlantique: le PIB US a progressé de 2,9% (après +2,6% au quatrième trimestre 2017).