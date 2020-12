Course contre-la-montre pour prévenir une crise du crédit

"Si nous échouons à agir à temps, les crédits non performants risquent d'augmenter pendant les années qui viennent et cela deviendrait un frein pour notre économie."

Au sein de la zone euro, les prêts non performants (PNP, remboursés avec plus de 90 jours de retard ou susceptibles de ne pas être remboursés du tout) représentaient encore plus de 5% du total des prêts bancaires en 2016, ils sont tombés à 2,6% fin 2019. Alors que leur volume absolu avait légèrement augmenté au deuxième trimestre (+0,47%), l'Agence bancaire européenne a qualifié en octobre la qualité des actifs de "risque majeur dans le contexte de la crise actuelle".

Le développement des crédits non performants peut ralentir les prêts et la croissance: "Nous avons une fenêtre d'opportunité pour l'éviter, et c'est maintenant", a plaidé Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission. "Si nous échouons à agir à temps, les crédits non performants risquent d'augmenter pendant les années qui viennent et cela deviendrait un frein pour notre économie."