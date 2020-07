D'importants blocages subsistent sur le plan de relance et le budget de l'UE

Les 27 dirigeants des États de l'Union européenne se réunissent vendredi et samedi afin de trouver un accord sur le plan de relance suite à la crise du coronavirus (Next Generation EU) et le budget 2021-2027 de l'Union (CFP). Un "paquet" de 1.850 milliards d'euros proposé par la Commission européenne, sur lequel d'importantes divergences demeurent entre les capitales. Aux commandes, le président du Conseil européen, Charles Michel, tentera d'imposer sa proposition de compromis, portant sur un montant de 1.074 milliards d'euros pour le CFP et 750 milliards pour le plan de relance. L'UE souhaite aboutir d'ici la fin de l'été.