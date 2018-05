De la souplesse pour les investissements? Ce n'est pas pour demain

Même si la Belgique ne tient vraisemblablement pas ses promesses budgétaires, la Commission européenne ne dégaine pas de sanction. Car le doute plane encore sur les recettes fiscales du cru 2017.

Après les pronostics, le bilan. Tel est le rythme, immuable, de la Commission européenne. Qui publiait, début mai, ses prévisions économiques de printemps. Et délivrait ce mercredi son verdict sur le respect, par les États membres, de leur feuille de route budgétaire, le tout assorti de recommandations spécifiques.

"Nous continuerons à observer la situation belge de près." Pierre Moscovici Commissaire européen aux Affaire économiques et financières

Pour la Belgique, l’exercice relevait déjà du classique. La Commission estime qu’il y a de grandes chances que notre pays ne tienne pas ses engagements budgétaires mais, bénéfice du doute en quelque sorte, ne dégaine pas de sanction. Quant aux recommandations, il s’en dégage un fumet de déjà-vu: trop de fiscalité sur le travail et pas assez sur l’environnement; forme de ségrégation au sein du système éducatif; taux d’inactivité préoccupant pour les personnes sous-qualifiées, âgées ou issues de l’immigration. Entre autres.

Qu’en retenir, alors? Ceci.

Budget. La dette nationale étant ce qu’elle est, La Belgique vit au rythme des rapports "126 (3)" que la Commission publie – et qui constituent la première étape lorsque l’Europe se demande si elle doit lancer, ou non, une procédure pour déficit excessif. Il y est question du déficit structurel et du niveau de dépenses publiques.

A priori, la Commission soupçonne la Belgique de ne pas passer, en 2017, le test de la dette. Sauf que le doute flotte: en inspectant les crus 2016 et 2017, elle fait état d’un manque de "preuves suffisamment robustes" pour en déduire que la Belgique a failli à ses obligations. Ce qui se cache derrière cette non-décision, c’est la forte hausse des versements anticipés. La Commission y voit un "one shot"; la Belgique assure qu’une partie est récurrente.

Rendez-vous l’an prochain pour vérifier tout cela, indique la Commission. Qui prévient, toutefois. Qu’il s’agisse du tandem 2017-2018 ou 2018-2019, la probabilité est forte que la Belgique dévie de la trajectoire qui devrait être la sienne. Lisez-y une invitation à prendre des mesures correctrices cette année encore.

Mobilité. La congestion automobile reste une plaie en Belgique. La priorité? Compléter et améliorer les infrastructures ferroviaires et routières autour et à l’intérieur d’Anvers et Bruxelles, pointe la Commission. Qui regrette le rôle joué par les incitants fiscaux en faveur de la voiture, ce mal typiquement belge. Bien sûr, le gouvernement Michel s’y est attaqué, en mettant en œuvre son "cash for car" et en planchant sur un budget mobilité. Sauf que l’Europe nourrit quelques doutes sur l’impact de ces mesures, qui vont pourtant "dans le bon sens". Surtout que l’offre en transports alternatifs n’est pas vraiment ébouriffante.

Investissements. Le refrain est connu: la Belgique sous-investit dramatiquement depuis une trentaine d’années. Cet autre refrain commence, lui aussi, à gagner en notoriété: la rigidité comptable européenne corsète les pouvoirs publics, dont les comptes doivent encaisser la dépense en un seul coup. C’est pourquoi la Belgique demande à la Commission que puisse s’assouplir la clause de flexibilité visant les investissements, et dont les conditions excluent, à l’heure actuelle, tous les États membres. "La Commission a entendu les arguments de la Belgique", serine-t-on chez Michel, se félicitant d’un "dialogue constructif".

L’affaire est un brin plus complexe. Parce que la Commission a déjà rappelé à la Belgique que les règles avaient été fixées, certes par elle-même, mais en concertation avec les États membres. Et que pour obtenir gain de cause, eh bien, Michel devrait également convaincre tous ceux-là. Bref, l’affaire est loin d’être pliée.

Surtout, rien ne dit qu’elle réglerait tout. Une déviation budgétaire légère et temporaire ne serait sans doute pas à la hauteur du défi et du déficit accumulé. D’où cette recommandation: la Belgique ferait mieux d’améliorer l’efficacité et la composition de ses dépenses publiques, afin d’y créer un "espace" pour les investissements productifs. En évaluant l’efficacité de ses dépenses et politiques – "une piste qui a déjà fait ses preuves", susurre l’Europe à l’oreille de la Belgique. Ce n’est pas gagné non plus, notez bien, vu la révolution politique que cela représente.

Normalisation de la zone euro

C’était l’heure des recommandations économiques hier pour les 27 États européens soumis à l’exercice du semestre européen, la Grèce faisant toujours l’objet d’un programme sui generis.

L’exercice était placé sous le signe de la reprise économique, mais aussi de risques importants de volatilité des marchés financiers. Pour la première fois depuis la création de l’euro, les 19 pays de la zone enregistreront un déficit inférieur à 3% en 2018.

"Si je devais résumer en deux phrases ce paquet, je dirais qu’il représente la sortie de la crise et la normalisation économique, dit Pierre Moscovici, le commissaire chargé des Affaires économiques. Mais aussi, un rappel à tous que les efforts doivent continuer si nous voulons consolider et renforcer les avancées de ces dernières années".

La France sort du déficit excessif

"C’est aussi un moment symbolique pour l’ancien ministre des Finances français que j’ai été." Pierre Moscovici Commissaire européen chargé des Affaires économiques

Après neuf années d’efforts, la France devrait sortir de la procédure de déficit excessif. La Commission européenne prévoit un déficit de 2,3% en 2018 et 2,8% en 2019 pour l’Hexagone, ce qui est suffisant pour assurer un caractère durable à la correction budgétaire entreprise par la deuxième économie de l’UE. "J’y vois la confirmation d’un rééquilibrage du socle au sein de la zone euro qui est la condition pour la stabilité de notre monnaie commune, a souligné Pierre Moscovici. Je ne vous le cache pas, c’est aussi un moment symbolique pour l’ancien ministre des Finances français que j’ai été."

La décision devra être entérinée par les ministres des Finances de l’UE avant juillet prochain.

L’Espagne en bonne voie

Le second signe de normalisation est la situation de l’Espagne qui, comme tous les autres pays de la zone euro, passera sous les 3%. Si cette amélioration se confirme, le pays en aura fini lui aussi avec la procédure de déficit excessif. Pour rappel, pour sortir de cette procédure, un pays doit se trouver deux années consécutives sous la barre des 3% de PIB fixée par le Pacte de stabilité et de croissance.