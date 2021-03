Déjà des hausses d'impôts au Royaume-Uni

Le taux Isoc le plus bas du G7

La mesure la plus forte devrait être la hausse spectaculaire de la corporation tax. La question n'est plus de savoir si ce taux va augmenter, mais dans quelle proportion. Celui-ci pourrait progressivement passer à 25%, d'ici à la fin de l'actuel Parlement.

Le Royaume-Uni offre depuis dix ans l'un des environnements fiscaux les plus favorables aux entreprises, avec une taxe sur les bénéfices de 19%. Le taux actuel est le plus bas de l'ensemble des pays du G7, loin de celui de la France (32%) et de l'Allemagne (30%). Il n'a cessé de baisser depuis quarante ans: il atteignait 52% au moment où Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir en 1979. Puis 34% douze ans plus tard lorsqu'elle a cédé la place à John Major. Il était de 28% au moment de la crise financière de 2008, sous le gouvernement travailliste de Gordon Brown. À partir de 2010, David Cameron et George Osborne l'ont encore fait baisser et ont même voulu le faire passer à 15% avant le référendum sur le Brexit, une idée qui a été rejetée par Theresa May à son arrivée au pouvoir.