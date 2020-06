Des aides d'État comme levier pour changer (un peu) l'aviation

Pour les amateurs autrichiens de voyages en avion, il y aura bien un avant- et un après-Covid. Le gouvernement de Sebastian Kurz a annoncé lundi le sauvetage de la compagnie Austrian Airlines (AUA), filiale de l’allemand Lufthansa, tout en la protégeant de la concurrence des compagnies low cost et en taxant les sauts de puce .

"Il n'y aura plus à l'avenir de billets à bas coût sur le dos du climat et des salariés."

Vienne interdit la vente de billets d’avion à des prix inférieurs aux frais réels. "En Autriche en moyenne, cela veut dire à 40 euros ", a indiqué la ministre de l’Environnement Leonore Gewessler (écologiste), assurant que grâce à cette mesure, "il n'y aura plus à l'avenir de billets à bas coût sur le dos du climat et des salariés". À titre indicatif, le prix moyen d’un aller Ryanair s’élevait à 37 euros en 2018.

Conditionnalités climatiques

Le couloir belge

Jusqu'à présent les conditionnalités d'Air France et les planchers tarifaires autrichiens font figure d'exceptions à côté d'aides d'État classiques, interrogeant l'Europe sur son ambition affichée d'organiser une relance "verte". Depuis l’éclatement de la crise du Covid-19, les compagnies aériennes européennes ont demandé 32 milliards d’euros d’aides publiques, octroyées jusqu’ici sans conditionnalités environnementales, selon un décompte établi par trois ONG (Transport & Environment, Carbon Market Watch et Greenpeace). Alors que le gouvernement allemand a notamment validé une aide de 9 milliards d’euros sans condition à Lufthansa, "la grande question est de savoir quelle voie la Belgique va choisir: celle de la France et de l'Autriche, ou celle de l'Allemagne", estime Andrew Murphy. Les discussions sont en cours entre le gouvernement fédéral et Lufthansa sur un plan d'aide de plusieurs centaines de millions d'euros à Brussels Airlines.