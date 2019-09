Des anticipations d'inflation dégradées poussent la BCE à agir fermement

Parmi les mesures adoptées, la BCE réduit son taux de dépôt à -0,50% et relance son programme de rachats de dettes.

La Banque centrale européenne a donc, comme prévu, adopté une série de mesures. Des mesures visant à contrarier "le ralentissement prolongé de l’économie de la zone euro qui est plus marqué qu’anticipé" , selon les termes de Mario Draghi tenus lors de la conférence de presse qui a suivi la publication du communiqué de la BCE.

Parmi les décisions prises, le taux de facilité de dépôt a été abaissé et un nouveau programme de rachats d’actifs pour un montant mensuel de 20 milliards d’euros sera mis en œuvre dès le mois de novembre. La BCE a aussi assoupli les modalités de ses prêts à long terme aux banques de la zone euro. "Il y a eu une dégradation de l’inflation et des anticipations d’inflation, explique Mario Draghi. Et cela sur tout l’horizon (de la prévision, NDLR). C’est ce qui a déclenché les mesures que nous avons prises".